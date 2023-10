Travolta da un’auto in piazza Guerrazzi, a Livorno è caccia al pirata della strada

Livorno, 23 ottobre 2023 – E’ caccia al pirata della strada che ieri alle una di notte ha investito una donna all’altezza di piazza Guerrazzi.

La donna di nazionalità dominicana stava attraversando quando è stata investita da una vettura. L’automobilista non si è fermato per prestarle soccorso, ma ha accelerato e si è dileguato. Nessuno testimone in quel momento ha assistito al sinistro perché la zona era completamente deserta.

La donna, che era sola, dopo l’impatto con il veicolo in una strada vicino le scuole Borsi, si è trascinata, come ha raccontato ai soccorritori in piazza Guerrazzi e ha chiamato prima il numero per le emerge 112 senza ricevere risposta, poi il 118 che ha risposto e ha inviato l’ambulanza con il medico della Pubblica Assistenza.

La donna di 41 anni, che era riversa e dolorante in piazza Guerrazzi, ha riportato traumi a una gamba e a un braccio.

Recuperata dai soccorritori della Pubblica Assistenza, è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Non è però in però in pericolo di vita.

Questo non è un caso isolato a Livorno.

Da mesi si assiste infatti ad analoghi incidenti con i responsabili del ferimento di pedoni che si dileguano subito dopo. Era già accaduto il 30 settembre, quando una donna di 40 anni e il figlio di 8 anni sono stati travolti da un altro pirata della strada nel primo pomeriggio in via Graziani, a Porta a Terra.

L’automobilista ha proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso alla donna e al suo bambino, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Dai controlli fatti negli ultimi tempi dalla polizia municipale, ma anche dai carabinieri e dalla polizia di stato, è emerso il crescente numero di automobilisti alla guida dei loro mezzi o sotto effetto di stupefacenti, o in stato di ebrezza, o con la patente scaduta (talvolta mai conseguita), oppure senza copertura assicurativa, o la revisione scaduta. Addirittura in certi casi allo stesso tempo senza revisione assicurazione.

Vista le severità delle norme del Codice della Strada in caso di incidenti o ferimento di pedoni, per loro scattano denunce e sanzioni molto pesanti.

Chi, dopo aver provocato un incidente con feriti non si ferma e fugge risponde del reato previsto dall’art. 189 comma 6 del Codice della Strada: fuga dopo un incidente stradale. Se non presta l’assistenza risponde dell’ulteriore reato previsto dall’art. 189 comma 7 del Codice della Strada omissione di soccorso dopo un incidente stradale. Per il reato di fuga è prevista una condanna da 6 mesi a 3 anni di reclusione, per l’omissione di soccorso da 1 a 3 anni di reclusione.

di Monica Dolciotti