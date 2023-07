Travolta in scooter da un “pirata”, svolta nelle indagini dei vigili: l’auto in fuga ha targa ucraina

E’ stata individuata dalla polizia municipale l’auto – un suv – che domenica ha travolto una ragazza su uno scooter fra il viale Alfieri e il viale Petrarca, facendola cadere e allontanandosi subito senza prestare soccorso.

Si tratterebbe di una vettura con targa ucraina. La segnalazione è stata fatta da una persona che non solo avrebbe assistito all’incidente, ma addirittura per un breve tratto sarebbe perfino riuscita a inseguire il suv in fuga. La polizia municipale ha avviato gli accertamenti tramite Europol per risalire almeno alla persona che risulta proprietaria del veicolo: è la stessa che era anche al volante domenica pomeriggio.

La ragazza, 17 anni, dopo le rime cure in ospedale è stata dimessa: per fortuna non ha riportato ferite gravi, ma la paura è stata molta. Il conducente della vettura dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso.