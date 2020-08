Una turista di 81 anni, F.M, residente a Pontedera, si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello, a Pisa – dove è stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso – dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto ieri alle 9.10 a Marina di Campo, in via Fucini, all’altezza del ristorante ‘La Rustica’. La signora, in vacanza sull’isola, stava attraversando la strada, quando, per cause da accertare, è stata investita da una vettura in transito sulla strada a senso unico. L’impatto è stato molto violento. La donna è stata scaraventata a terra riportando gravi traumi in varie parti del corpo con perdita di coscienza. Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza di Campo nell’Elba con il medico del 118. Portata in ospedale a Portoferraio, l’81enne è stata subito trasferita a Cisanello con l’elicottero Pegaso arrivato all’Elba da Massa.

