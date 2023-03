Travolti da un’auto sulle strisce pedonali: marito e moglie ricoverati all’ospedale

Marito e moglie investiti in via del Mare

Livorno, 8 marzo 2023 – Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da un’auto. Brutte ferite per due coniugi di 80 anni stamani in via del Mare: entrambi hanno riportato trauma cranico e agli arti.

Soccorsi dai volontari della Svs di Ardenza e della Misericordia di Montenero, sono stati trasportati all’ospedale con codice giallo. Dei rilievi di legge si occupa la polizia municipale.