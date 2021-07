Una strada maledetta, soprattutto in estate quando auto, scooter, biciclette, autobus e pedoni si intracciano creando una trappola micidiale. Così ieri pomeriggio, sul Viale Italia proprio davanti all’attraversamento pedonale dei Bagni Pancaldi, l’ennesimo incidente grave. Un trentenne in sella al suo scooter è stato...

Una strada maledetta, soprattutto in estate quando auto, scooter, biciclette, autobus e pedoni si intracciano creando una trappola micidiale. Così ieri pomeriggio, sul Viale Italia proprio davanti all’attraversamento pedonale dei Bagni Pancaldi, l’ennesimo incidente grave. Un trentenne in sella al suo scooter è stato travolto da un’auto pirata sul viale Italia, all’altezza dei Bagni Pancaldi e dell’Hotel Palazzo. L’auto non si è fermata: il conducente dopo l’impatto con lo scooter (non è chiaro se in fase di sorpasso, o mentre faceva un’inversione) non si è fermato per prestare soccorso al ferito.

Il trentenne vittima dell’incidente ha riportato gravi traumi alla testa e al volto e subito dopo il terribile impatto ha perso coscienza.

Sul luogo del sinistro sono interventi i soccorritori della Pubblica Assistenza (sono arrivate sul posto due ambulanze) con il medico e la polizia municipale per fare i rilievi. Il ferito dunque è stato trasportato con codice rosso al pronto soccorso vista la gravità delle sue condizioni. Per lui la prognosi è riservata.

Proprio dalla polizia municipale è stato diramato ieri sera un appello ai testimoni che hanno assistito all’incidente affinché possano dare una mano a individuare l’autovettura e il conducente responsabile del sinistro che si è dato alla fuga subito dopo. Chi avesse informazioni utili sul modello di auto, il suo colore e la targa (basta anche la sequenza parziale di numeri e lettere) può infatti chiamare la centrale operativa della polizia municipale al numero 0586-820420. Ore febbrili per la ricerca dell’auto pirata.

