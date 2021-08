Si prova a mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali sul viale della Repubblica dopo I recenti incidenti stradali causati dalla eccessiva mole di traffico. Tre isole pedonali sono state installate agli incroci con via Marzabotto, via Toscana e via Tevere con lo scopo di facilitare l’attraversamento della...

Si prova a mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali sul viale della Repubblica dopo I recenti incidenti stradali causati dalla eccessiva mole di traffico. Tre isole pedonali sono state installate agli incroci con via Marzabotto, via Toscana e via Tevere con lo scopo di facilitare l’attraversamento della carreggiata e rallentare la velocità dei veicoli che percorrendo il viale nei due sensi di marcia non rispettano il limite di 50 kmorari previsto dal codice della strada. Il sindaco Samuele Lippi e la giunta comunale al completo hanno effettuato un sopralluogo per verificare la visibilità diurna, e in particolare notturna, delle tre installazioni, e se il restringimento della carreggiata possa creare disagi ai bus, camion di servizio e mezzi di soccorso. Nei prossimi giorni le verifiche dei dati. Resta ancora da coordinare sui due vialetti pedonali e ciclabili l’accesso di pedoni e bici e migliorare la sicurezza delle intersezioni con le strade laterali su entrambii i lati del viale con la messa in opera di barriere metalliche di protezione.

Si tratta di interventi correttivi per prevenire il rischio di incidenti. Il viale della Repubblica, un rettilineo di circa 2 chilometri tra Cecina e Marina, è sempre stato piuttosto trafficato e talvolta teatro di incidenti anche gravi perché non tutti rispettano il limite di 50 all’ora sulla strtada dritta e abbastanza larga. Il problema è che ci sono numerosi incroci e attraversamenti pedonali per cui è necessario intervenire con elementi che rallentino la velocità come rotatorie o dissuasori di vario tipo.

R.R.