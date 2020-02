Livorno 20 febbraio 2020 - Da venerdì 21 febbraio saranno interdetti ai visitatori, per motivi di sicurezza, tre loggiati del cimitero comunale della Cigna: si tratta della Galleria Nord, della Galleria lato ferrovia (Intercolonio) e della Galleria Sud. Le tre gallerie, realizzate dall’inggenere Angelo Unis tra il 1844 e il 1891 delimitano il versante orientale del Cimitero dove si trova il Sacrario militare. Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio le strutture sono state chiuse dai tecnici dell’ufficio Ingegneria Strutturale del Comune perché è stato rilevato il deterioramento con pericolo di caduta dei controsoffitti a volta, o a cupola realizzati in mezzane. Il degrado dei controsoffitti è dovuto principalmente alle infiltrazioni di acqua piovana attraverso il manto di copertura del tetto a capanna in tegole marsigliesi.

Saranno così predisposti interventi di risanamento conservativo comporteranno l’impermeabilizzazione del manto di copertura tramite guaine, la sostituzione delle tegole marsigliesi compromesse, il risanamento delle volte dei controsoffitti con lavori di consolidamento strutturale. Stanno eseguiti anche interventi per l'adeguamento agli standard antisimici. Infine il restauro delle facciate, delle cornici, delle modanature e degli infissi, di grande valore storico monumentale.

Si tratta di lavori importanti sui tre loggiati che hanno una superficie rispettiva di 1.638, 2.793 e 2.856 metri quadrati.

Intanto una soluzione prospettata dai tecnici comunali per riaprire al più presto le gallerie ai visitatori, potrebbe consistere nella installazione al di sotto del controsoffitto di un sistema di protezione con una impalcatura/ponteggio. Il ponteggio verrebbe utilizzato anche per i successivi interventi di restauro delle volte e delle facciate.

"Abbiamo messo insieme il quadro degli interventi necessari su strutture che da anni – dichiara il sindaco Luca Salvetti – presentano criticità non risolte. Adesso procediamo e cerchiamo di fare il più presto possibile".

M.D.