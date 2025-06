L’estate nel segno dei trenini. Via ai collegamenti per il mare. Il biglietto costa 1,50 euro

Livorno, 20 giugno 2025 – Estate: attivati i trasporti per il mare della Provincia. Per il Comune di Cecina il servizio è svolto con il trenino gommato, con le due varianti: la Circolare Marina di Cecina, servizio serale che effettua un percorso circolare dall’Hotel Tornese verso sud fino al Camping Le Tamerici (passando per “I Gonfiabili” e “Stella Marina”) e successivamente torna all’Hotel Tornese transitando per Via Ferrucci, Via Ginori e Viale Galliano; Il Trenino Campeggi, un servizio mattutino che effettua un percorso in andata e ritorno dalla Mazzanta verso sud fino all’Hotel Tornese a Marina di Cecina e viceversa. Da quest’anno il servizio mattutino è gratuito.

Inoltre, è confermata, per i mesi di luglio e agosto, la navetta gratuita pomeridiana San Pietro in Palazzi – Gorette. Nel Comune di Bibbona sono attivi il Trenino di Marina e la “Navetta di Bibbona” che collega Bibbona con Marina di Bibbona, nonchè i vari campeggi di Marina con la stazione di Bolgheri. Per il Comune di Castagneto è attivo il consueto trenino su gomma che effettua il servizio sul percorso Donoratico-Marina di Castagneto e ritorno.

In esercizio anche il servizio Borgo in Bus giornaliero con un nuovo mezzo aperto. Il percorso si snoda tra Marina di Castagneto, Donoratico, Castagneto C.cci e Bolgheri, passando per la via Bolgherese (Strada del Vino) e per il celebre viale dei Cipressi. Una linea particolarmente apprezzata dai turisti.Dedicata all’utenza residenziale e turistica anche la navetta gratuita del Comune di Rosignano, che collega tutti i giorni Vada (con partenza dalla Stazione FS) alle Spiagge Bianche, con un servizio ogni 30’, per ciascuna direzione. Sul versante tariffario sono previsti biglietti comuni a tutti i servizi estivi al costo di 1,50 euro a corsa per i biglietti acquistati a terra o a bordo con carta di credito, mentre il biglietto acquistato a bordo in contanti costerà 2 euro.