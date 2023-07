Trenta ormeggi abusivi sequestrati dalla guardia costiera a Marina di Campo

Marina di Campo (Isola d’Elba, Livorno), 19 luglio 2023 – Ormeggi abusivi sequestrati dalla guardia costiera a Marina di Campo.

Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Portoferraio, con la collaborazione del personale della Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo ed al 5° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Genova, ha sequestrato in località La Foce del Comune di Campo nell'Elba numerosi ormeggi abusivi per barche.

L'operazione, durante la quale è stato impiegato il battello pneumatico GgB78 assegnato all'Ufficio marittimo di Marina di Campo, ha interessato un tratto di mare di circa 4.000 metri quadrati dove sono stati rinvenuti circa 30 ormeggi realizzati con materiali di fortuna tra i quali: blocchi in calcestruzzo; pali di ferro; ancore di varie dimensioni fissate sugli scogli; catenarie, cavi in acciaio e cime; boe, gavitelli e segnali galleggianti.

Tra i materiali rinvenuti, per un totale complessivo di circa una tonnellata, erano presenti conglomerati abbandonati sul fondale marino non più utilizzati per l'ormeggio di unità navali. Le opere abusivamente realizzate sono state rimosse dai subacquei della Guardia Costiera per il successivo conferimento presso ditte autorizzate allo smaltimento.