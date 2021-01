Dopo il caso di una persona risultata positiva al Covid, Comune e Asl hanno effettuato un nuovo screening sugli ospiti e sul personale di Villa Serena, prima con tamponi rapidi, poi con quelli molecolari. Risultato, 35 positivi sui 118 ospiti, e positivi anche 6 operatori. Due anziani sono seguiti in ospedale, per gli altri, asintomatici o con sintomatologia...

Dopo il caso di una persona risultata positiva al Covid, Comune e Asl hanno effettuato un nuovo screening sugli ospiti e sul personale di Villa Serena, prima con tamponi rapidi, poi con quelli molecolari. Risultato, 35 positivi sui 118 ospiti, e positivi anche 6 operatori. Due anziani sono seguiti in ospedale, per gli altri, asintomatici o con sintomatologia lieve, sono stati organizzati reparti Covid nella stessa casa di riposo. A livello generale i contatti delle feste di Natale hanno fatto risalire i contagi a Livorno e provincia. Il report Asl segnala nell’area Livorno (180mila abitanti) 78 casi di cui Collesalvetti 1, Livorno 77. Nelle Valli Etrusche (140mila abitanti) 39 casi di cui Cecina 16, Guardistallo 18, Montescudaio 1, Piombino 2, Rosignano Marittimo 2. C’è anche un decesso, una donna di 85 anni dell’ambito di Livorno. Calano invece i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Asl nord ovest: in totale 288 (mercoledì erano 297), di cui 27 (mercoledì 29) in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 62 i ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 21 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-Covid pil piano va avanti senza sosta. Alla data del 7 gennaio) le persone vaccinate erano in tutta l’Asl Nord Ovest erano 5.687 tra operatori sanitari (5.173), altro personale (53) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (1.461). Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni nella nostra area. Zona Livornese: 1.247 vaccinazioni; Zona Valli Etrusche: 679 vaccinazioni; Zona Elba: 107 vaccinazioni. Queste anche nello specifico le dosi somministrate (al 7 gennaio) agli ospiti presenti nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), Livornese 127; Valli Etrusche 213; Elba 12. Si sta rispettando la tabella di marcia concordata.