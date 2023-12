Trent’anni per le aree dell’acciaio. Dalla Manovra un assist a Piombino

di Luca Filippi

PIOMBINO (Livorno)

Mentre i vertici aziendali di Metinvest e Danieli presentano al consiglio comunale il progetto per Piombino della nuova acciaieria da 2,7 milioni di tonnellate, da Roma arriva la notizia che costituisce la base per la realizzazione dell’investimento. Le aree demaniali destinate a bonifica nel perimetro del polo siderurgico di Piombino potranno essere affidate in concessione, con una durata massima di 30 anni. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Con l’obiettivo di "completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell’area del polo siderurgico di Piombino, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati". Trent’anni sono un arco di tempo solido per investire e realizzare un polo siderurgico importante. E che ci siano le condizioni per farlo ne sono convinti il vicepresidente esecutivo di Danieli Marco Di Giacomo, il Ceo di Metinvest Adria (la società creata per l’acciaieria di Piombino) Luca Villa e il Ceo di Metinvet Engineering Marya Vasilyeva. Ritengono che il progetto possa decollare anche il capo della segreteria tecnica del ministero delle Imprese Marco Calabrò, che ha fatto il punto sugli accordi con le istituzioni statali, e il presidente della Regione Eugenio Giani. Anche il sindaco Francesco Ferrari, con le dovute garanzie ambientali e occupazionali, ritiene che il piano possa dare nuovo sviluppo a Piombino, senza perdere di vista le altre attività economiche. Al consiglio comunale ha partecipato inoltre il vicepresidehte Jsw Marco Carrai, il quale ha ricordato come anche il gruppo Jindal sia pronto a investire su Piombino e come sia stato di fatto raggiunto un accordo con Danieli e Metinvest per la gestione delle aree industriali.

Ma sia da parte dei consiglieri comunali che da parte dei sindacati ci sono molti interrogativi sugli aspetti tecnici. Intanto come sarà possibile il passaggio alla nuova acciaieria del personale in esubero di Jsw. Fondamentale la proroga della cassa integrazione che si discute domani al ministero del Lavoro e la formazione del personale, che Giani, come Regione, si è detto pronto a supportare. Ma non si parla solo di posti di lavoro. Da capire come avverrà la movimentazione merci e la gestione delle banchine del porto che sono in uso a Jsw. Di carne al fuoco ce n’è molta.

Danieli è un gruppo all’avanguardia per la costruzione di impianti industriali e Metinvest ha capacità tecniche e risorse primarie come il rottame di ferro e miniere proprie. Ma a Piombino c’è prudenza viste le esperienze precedenti. Intanto si punta a chiudere gli accordi e avviare le procedure autorizzative. Se tutto va bene fabbrica in funzione dal 2027.