Tre volte "hip hip hurrà" gridato dal cavalierGiovanni Montanelli e Luciano Martellacci dei bersaglieri cecinesi sezione "Garibaldi Marchini". E l’omino di ferro simbolo di Cecina appuntato sulla sua camicia dal sindaco Samuele Lippi, Antonio Costantino vicesindaco e Mauro Niccolini delegato che ha consegnato a Tripoli anche un attestato della amministrazione comunale. Sono i saluti ricevuti nella sua casa di via Trieste nel rione Campaciocchi a Tripoli Giannini, cecinese doc, che ha festeggiato i cento nove anni di età. Presenti il figlio Romano manager in pensione e la nuora Rosanna Mannozzi storica famiglia di San Pietro in Palazzi, a salutare Tripoli non è voluto mancare il colonnello Salvatore Mascoli comandante dal mese di ottobre scorso della base logistica dell’esercito Villa Ginori a Cecina Mare. Non sono mancati né una sbicchierata con spumante italiano brut freschissimo né una torta coloratissima confezionata dalla pasticceria "Principe" di Cecina. È stata l’occasione di un ricordo commosso per Sergio, l’altro figlio di Tripoli mancato nel 2004 a Grosseto e per episodi di vita di Tripoli, podista della Targa Cecina nel ‘29, proprietario di un grande orto di famiglia al Palazzaccio dal dopoguerra, centenario festeggiato nove anni fa a Latina per il ritrovo annuale dei bersaglieri italiani dove fu accompagnato dalMontanelli, e autorizzato a guidare l’auto a 104 anni dalla commissione dei medici cecinese. Cinque nipoti, due residenti a Grosseto e quattro bisnipoti Tripoli gode di buona salute, ha buon umore e compie qualche passeggiata con Olga, la fidata badante.

R.R.