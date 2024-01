Tripoli Giannini: una vita da record forse irripetibile. Domani i funerali

Cecina (Livorno), 2 gennaio 2024 – Se ne è andato il 31 dicembre nella sua casa di via Trieste nel quartiere Campaciocchi all’età di 111 anni compiuti il 20 agosto scorso accudito dal figlio Romano, dalla nuora Rosanna e da Svetlana che lo ha accompagnato per 18 anni nelle sue passeggiate a Cecina e a Marina (nella foto da sinistra gli amici bersaglieri, la nuora Rosanna, Tripoli, Svetlana e il figlio Romano).

"Credevo fosse immortale – ha detto il figlio Romano, arriverà il momento di scrivere dei ricordi, ora è il tempo della preghiera". Tripoli Giannini è stato l’uomo più vecchio di Italia e il bersagliere tricolore vivente più a lungo, classe 1912, vedovo da oltre 40 anni della moglie Tosca con la quale era titolare dei grandi orti al Palazzaccio nella zona della ex villa Carli e della "bottega" di frutta e verdura in piazza Carducci, il ’Prato’ dei cecinesi, chiusa nei primissimi anni’80. Sergio era l’atro figlio deceduto a Grosseto 20 anni fa, Tripoli lascia sei nipoti e uno stuolo di bisnipoti. Podista che corse la prima edizione della Targa Cecina nel ‘29, raccontò anni fa che a poche centinaia di metri dal traguardo mentre lottava per il “podio” ebbe una crisi e arrivò come “Dorando Pietri” (sue parole) con le unghie e con i denti infondo alla gara.

Ha sempre goduto di buona salute e si fregiava di esser sopravvissuto a più epidemie, dalla Spagnola, che flagellò l’Italia quando era bambino, al Covid, ormai lui già largamente ultracentenario.

Insignito con l’Omino di Ferro dall’amministrazione comunale, visitato ogni anno in occasione dei suoi compleanni dai sindaci di Cecina, dai rappresentanti dei bersaglieri e del presidio militare villa Ginori, Romano e la moglie Rosanna confermano che Tripoli è stato sereno e presente fino alla scorsa settimana. I funerali curati dalla impresa funebre Frongillo si terranno domani mercoledì 3 gennaio con la messa esequiale in Duomo. Il Comune di Cecina a nome di tutta la cittadinanza ha espresso le condoglianze al figlio Romano e alla famiglia