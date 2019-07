Livorno, 8 luglio 2019 - Una tromba d'aria ha colpito la zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali di via Enriques. Non si registrano feriti. Sul posto sono impegnate dalle sei di stamani le squadre del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza di capannoni industriali danneggiati. I danni, come segnalano i vigili del fuoco, hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati mentre la raffica ha rovesciato anche alcuni container.

Disagi anche nel Pisano per i violenti temporali che si sono abbattuti in diverse zone della provincia prima dell'alba e hanno reso necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco per allagamenti e la rimozione dei detriti dalle strade. Le precipitazioni piuttosto importanti si sono concentrate a Filettole, nel comune di Vecchiano (Pisa) e, in Valdera, nel comune di Casciana Terme Lari e in località La Sterza, vicino a Lajatico.