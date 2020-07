Momenti di terrore ieri all’ora di pranzo sulla spiaggia di Marina di Campo dove si è formata improvvisamente una tromba d’aria che ha investito la prima fila di ombrelloni di due stabilimenti balneari e di un tratto di spiaggia libera. Per fortuna la quarantina di ombrelloni alzati dal vento, quanto sono ricaduti...

Momenti di terrore ieri all’ora di pranzo sulla spiaggia di Marina di Campo dove si è formata improvvisamente una tromba d’aria che ha investito la prima fila di ombrelloni di due stabilimenti balneari e di un tratto di spiaggia libera. Per fortuna la quarantina di ombrelloni alzati dal vento, quanto sono ricaduti a terra, hanno solo sfiorato alcuni bagnanti. Non ci sono state quindi – ad eccezione di qualche piccola escoriazione – conseguenze per le persone, ed i volontari dell’ambulanza che era stata subito chiamata precauzionalmente non hanno dovuto effettuare alcun intervento. Il panico sull’arenile si è scatenato alle 13.10 quando, da un momento all’altro, sulla riva del mare, all’altezza dei ‘Bagni Tropical’, si è formato un mulinello che ha divelto quasi tutta la prima fila di ombrelloni dello stabilimento e, procedendo parallelamente alla battigia, prima di sfaldarsi, ha fatto volare anche gli ombrelloni più vicini al mare su una tratto di spiaggia libera e altri dei ‘Bagni Iselba’. "C’è stato un repentino cambio della direzione del vento – spiega Matteo Urru, uno dei bagnini del ‘Tropical’ – e si è formato questo vortice che, senza alzare sabbia, ha attraversato per lungo lo stabilimento facendo volare 17 dei 25 ombrelloni della prima fila, 7 dei quali sono inutilizzabili. C’è stata ovviamente molta paura, ma per fortuna nessun danno alle persone". "Tutto – aggiunge Stefano Mainardi, gestore del ‘Tropical’ – è durato pochi secondi. Sono cose che possono succedere. Ci siamo subito attivati per soccorrere eventuali feriti. Menomale non è stato necessario".

Ro.Me.