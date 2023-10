Tromba d’aria al Gabbro: caduti alcuni alberi e scoperchiato un capannone

Livorno, 31 ottobre 2023 – “Una tromba d'aria ha colpito la frazione di Gabbro, nel comune di Rosignano Marittimo, provocando caduta di alberi e scoperchiando un capannone”.

Lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook l'assessora regionale toscano alla Protezione civile, Monia Monni.

In nottata tecnici al lavoro per ripristinare la viabilità: “via delle Capanne provvisoriamente chiusa al traffico fino al ripristino delle piante abbattute dal vento”, scrive la pagina Facebook della Proloco Gabbro.

“Sono in corso forti temporali che stanno coinvolgendo la costa centro-settentrionale – ha aggiunto Monni nel suo post - con forte vento e grandinate. Precipitazioni in corso anche sulla Lunigiana e Alta Garfagnana. Nella zona di Pontremoli, nelle ultime 12 ore, è caduta la pioggia di un mese. Nelle province di Massa e di Lucca si sono verificate cadute di alberi e frane che hanno coinvolto diverse viabilità e comportato interruzioni di corrente elettrica in alcune frazioni”.