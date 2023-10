“Troppa criminalità, servono pattuglie anche durante la notte e anche più pulizia”

Livorno, 19 ottobre 2023 – «Chiediamo al prefetto Paolo D’Attilio che via Buontalenti sia più sorvegliata, dalla sera alla notte, nelle ore durante le quali tra i banchi chiusi del mercato avviene di tutto e chiunque indisturbato può agire contro il decoro e la sicurezza pubblica, inclusi gli autori delle scritte antisemite e anti israeliane (le ultime apparse di recente sulla saracinesca del solito banco, preso di mira da anni, il cui titolare nulla non appartiene nemmeno alla Comunità Ebriaca di Livorno, ndr)».

Lo ha chiesto ieri Simone Toschi, nelle vesti di presidente del CCN Modì. È intervenuto all’iniziativa pubblica ospitata nella sede del Confesercenti alla presenza di Alessandro Ciapini Direttore Confesercenti Provinciale Livorno e Luigi Sena Presidente del Concorzio delle Vettovaglie.

Il CCN Modì riunisce i Consorzi Buontalenti, Vettovaglie e Botteghe, tutti interessati non solo ai progetti di riqualificazione dell’area mercatale Buontalenti, ma anche «al fattore sicurezza – ha rimarcato Toschi – perché se da una parte l’area mercatale a partire da via Buontalenti fino a piazza Cavallotti sarà oggetto di un piano di sistemazione al termine della quale saranno installate anche le telecamere per la videosorveglianza, dall’altra non possiamo perdere di vista la necessità impellente di garantire già da ora più controllo e sicurezza. Tutto ciò è possibile sono con pattuglie presenti negli orari di maggiore criticità, ovvero dalla sera alla notte.

Visto che il Prefetto ha chiesto al Ministero degli Interni di poter destinare anche a Livorno pattuglie dell’Esercito per presidiare il territorio (operazione ’strade sicure’), noi concordiamo pienamente e auspichiamo una risposta al più presto, perché non possiamo andare avanti come accade oggi con continui episodi di criminalità (accoltellamenti, aggressioni, spaccio di sera e notte) che danneggiano tutti. Perciò fino al termine dei lavori di riqualificazione, urge prendere provvedimenti per rendere più vivibile e sicura la zona Buontalenti».

Infine sempre Toschi a nome del Ccn Modì ha ricordato: «C’è stato un incontro di recente con il sindaco Luca Salvetti per sollecitare più pulizia tra i banchi di via Buontalenti. Il sindaco ci ha garantito che sarà incrementato il servizio di spazzamento di Aamps». E ha sottolineato: «Il piano di riqualificazione del mercato di via Buontalenti prenderà il via entro fine gennaio 2024, dopo il trasferimento dei banchi in piazza Cavour e Scali Saffi. Quando sarà in dirittura d’arrivo, toccherà a piazza Cavallotti che sarà temporaneamente liberata dai i banchi che traslocheranno nelle strade limitrofe».