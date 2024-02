«Troppo traffico, vogliamo zona 30. Ogni giorno incidenti: ora basta»

Livorno, 6 febbraio 2024 – «Un dispositivo ’ tutor’ (come in autostrada, ndr) che obblighi i conducenti di qualunque mezzo a rispettare la velocità dei 30 km/h nel tratto di Aurelia tra Chioma e la curva del Romito passando attraverso la frazione di Quercianella». Questa è la proposta avanzata dal Consiglio di Zona 7 in occasione dell’ultima convocazione. A dar manforte si uniscono anche a Pro Loco e il Centro Socio Culturale Faniglione insieme agli abitanti di Quercianella.

All’ordine del giorno infatti del Consiglio di Zona 7 c’era la questione della sicurezza per mezzi e pedoni nella frazione balneare, stretta d’assedio da auto e camion.

«Quercianella è rimasta l’unica frazione della provincia livornese – sottolinea Claudio Sodano presidente del Consiglio di Zona 7 – ancora attraversata dalla SS Aurelia».

Un problema annoso che non ha ancora trovato soluzione e che è tornato ancora più di attualità il 29 gennaio scorso, quando dopo le 19 un’auto, che aveva rallentato per consentire l’attraversamento di un pedone (una ragazza ventenne) sulle strisce bianche, è stata tamponata da un’altra vettura sopraggiunta poco dopo. L’auto tamponata è stata così spinta in avanti e ha travolto il pedone. Il conducente dell’auto tamponata, sterzando d’istinto, non è poi riuscito ad evitare un’altra automobile che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Si potrebbe definire questo caso come ’una tempesta perfetta’ con quattro feriti e contusi per fortuna di lieve entità.

Consiglio di Zona 7, Pro Loco, Centro Socio Culturale Faniglione e gli abitanti di Quercianella invitano così «il Prefetto di Livorno, il Sindaco, la Regione Toscana e Anas a istituire un tavolo dove avviare il confronto tra tutte le parti interessate per affrontare una volta per tutte il problema della sicurezza nel tratto di Aurelia che passa attraverso Quercianella».

Un primo risultato c’è stato: dopo questa richiesta di incontro il Prefetto Paolo d’Attilio ha convocato oggi alle 12 il presidente del Consiglio di Zona 7 Claudio Sodano, che sarà accompagnato dal consigliere Nevio Tonelli. Sarà un primo faccia a faccia per fare il punto della situazione.

Intanto l’assessore al traffico e mobilità del Comune Giovanna Cepparello dichiara: «Saranno i tecnici a valutare le soluzioni perché il limite dei 30 km/h non può essere applicato su tutte le strade. Ci sono dei requisiti che devono assere ponderati». Conclude: «Da tempo siamo a lavoro per studiare un’ipotesi per ridurre, o eliminare del tutto almeno il traffico pesante da Quercianella non più solo limitandoci al periodo estivo. È in corso un tavolo tecnico-politico tra più soggetti istituzionali».

di Monica Dolciotti