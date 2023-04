Trovata morta in casa in via Lilla, aveva 59 anni

Livorno, 3 aprile 2023 – Una tragedia della solitudine. E’ quella con cui si è chiuso il libro della vita di una donna di 59 anni che oggi pomeriggio è stata trovata morta nell’appartamento dove abitava, in via Paolo Lilla, non distante dal parco Pertini, l’ex Parterre.

I vicini di casa non la vedevano né sentivano da qualche giorno e hanno dato l’allarme, allertati anche dal forte cattivo odore che proveniva dall’abitazione. Il terribile sospetto si è materializzato davanti ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso per entrare in casa, poi dinanzi ai volontari della Misericordia di via Verdi, accorsi con il medico, e ai carabinieri: la donna era morta ormai da giorni, forse da una settimana.

Secondo una prima ricognizione cadaverica il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. La salma è stata portata al cimitero dei Lupi.