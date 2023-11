Trovata una pistola nel bosco: era stata rubata nel 2005

Livorno, 7 novembre 2023 – I carabinieri di Collesalvetti sono prontamente intervenuti a Nugola dopo che un cittadino, che stava passeggiando in un’aerea boschiva adiacente al centro abitato, ha segnalato il rinvenimento di una pistola per terra. I militari hanno verificato che si trattava di una pistola a tamburo marca “Smith & Wesson” modello 586-3 cal. 357 magnum contenuta in una scatola di plastica e che si presentava caricata con tre proiettili, mentre altri 6 erano all’interno del contenitore.

Recuperato il tutto, i carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti e appurato trattarsi di un’arma oggetto di ricerche, in quanto provento di furto nel lontano 2005, e denunciata da un uomo residente nel pisano. La pistola, in relativo buono stato di conservazione ma con evidenti tracce di ruggine, è stata messa in sicurezza a sottoposta a sequestro.

Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Livorno che ne potrà disporre eventuali altre indagini.