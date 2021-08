Dai contorni ancora da chiarire la morte del comandante dello yacht Seasense (battente ba dieta delle Isole Cayman), di nazionalità inglese, 57 anni, rinvenuto ieri mattina privo di vita nella doccia all’interno della sua cabina. L’uomo è stato trovato nella doccia dal personale dall’equipaggio della lussuosa imbarcazione all’ancora nella darsena del cantiere Azimut Benetti all’interno del porto mediceo dove doveva essere sottoposto a rimessaggio. Di norma a bordo di questi yacht...

L’uomo è stato trovato nella doccia dal personale dall’equipaggio della lussuosa imbarcazione all’ancora nella darsena del cantiere Azimut Benetti all’interno del porto mediceo dove doveva essere sottoposto a rimessaggio. Di norma a bordo di questi yacht deve esserci almeno parte dell’equipaggio che deve seguire le operazioni di rimessaggio. Dai primi riscontri fatti però sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito da un malore e che per questo non sia riuscito nemmeno a chiedere aiuto. L’equipaggio non vedendolo lo ha cercato nella sua cabina e ha fatto la tragica scoperta.

La scoperta del cadavere è stata subito segnalata dal personale del servizio di sicurezza del Cantiere Azimut Benetti alla Polmare, intervenuta insieme alla polizia scientifica per i necessari rilievi.

Sono arrivati anche gli operatori della Pubblica Assistenza e il medico legale. Il pm di turno dopo tutti i controlli effettuati dalla polizia scientifica, ha autorizzato lo spostamento della salma trasferita dalla Pubblica Assistenza alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi. Il pm ha ordinato inoltre che sul corpo del comandante sia eseguita l’autopsia per stabilire la causa del decesso.

Sarà fatta con molte probabilità gia lunedì prossimo. Intanto sono stati informati i familiari della vittima che si trovano in Inghilterra e che dovranno effettuare il riconoscimento. La morte del cinquantesettenne potrebbe risalire alla sera di giovedi, ma solo l’esame autoptico lo potrà confermare con più precisione. L’equipaggio del Seasense lo aveva visto giovedì sera l’ultima volta.

Da un primo esame esterno sul corpo, non sarebbero emersi elementi per supporre una morte violenta. È stata rilevata solo una lieve ferita alla fronte probabilmente provocata dalla caduta nella doccia. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera, ma le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, sono condotte dalla Polizia di Frontiera Marittima. Il pubblico ministero ci vuole vedere chiaro comunque sulle cause che hanno portato alla morte del comandane dello yacht, anche se per gli investigatori non ci sarebbero elementi per pensare ad un decesso causato da un atto violento.

