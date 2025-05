Truffa dello specchietto, vittima una turista: consegna 360 euro

Cecina (Livorno), 4 maggio 2025 - Ancora una truffa dello specchietto, questa volta ai danni di una turista, finita però con una denuncia. I carabinieri della stazione di Cecina (Livorno) hanno infatti rintracciato e denunciato in stato di libertà un 40enne residente in provincia di Pisa, individuato come presunto autore di una truffa messa a segno con la cosiddetta ''tecnica dello specchietto'' ai danni di una turista tedesca che viaggiava lungo l'autostrada A12. Il fatto è avvenuto nei pressi dello svincolo per Collesalvetti, in direzione Livorno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo, a bordo di una vecchia auto, avrebbe accostato la vittima sostenendo di essere stato urtato dalla sua vettura. La donna, in buona fede e disorientata anche a causa del gap linguistico, si è mostrata disponibile ad attivare l'assicurazione. Ma l'uomo, con insistenza, alla fine l'ha convinta a risolvere tutto immediatamente, chiedendo un risarcimento in contanti. Ingannata dalla ricostruzione, la turista ha consegnato all'uomo l'unica somma disponibile in quel momento: 360 euro.

Dopo aver incassato il denaro, il truffatore si è allontanato in fretta. La donna, insospettita dalla dinamica, ha sporto denuncia una volta .giunta a destinazione. Le indagini avviate dai Carabinieri hanno rapidamente portato all'identificazione del presunto responsabile, .grazie alle informazioni fornite dalla vittima e all'analisi delle immagini delle telecamere lungo il tratto autostradale interessato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per truffa aggravata.