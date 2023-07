Truffa dello specchietto ai danni di un novantenne, ma stavolta il colpo fallisce

Cecina (Livorno), 24 luglio 2023 - Truffa dello specchietto ai danni di un novantenne, ma stavolta il colpo non riesce. I carabinieri di Cecina sventano il colpo, identificano e denunciano un uomo e una donna di 36 e 35 anni.

E’ stato così impedito che un anziano 90enne cadesse vittima di un raggiro. I militari, in borghese, stavano operando vicino a un supermercato di San Pietro in Palazzi quando, nel parcheggio, hanno notato un anziano che, dopo aver posteggiato la propria auto, si dirigeva verso il supermercato venendo ’tallonato’ da una Fiat Punto con a bordo due persone.

Notata la scena e l’atteggiamento infastidito dell’uomo, i militari si sono avvicinati in maniera discreta per carpire cosa stesse accadendo. Gli occupanti dell’utilitaria, affermando con insistenza di essere stati urtati dall’auto condotta dall’anziano, gli attribuivano la responsabilità di un presunto danno, pretendendo da lui un immediato risarcimento in denaro. Da parte sua, l’anziano negava ogni addebito senza però riuscire ad allontanarli.

I carabibieri, riconoscendo la tecnica di raggiro comunemente nota come ’truffa dello specchietto’, sono intervenuti e qualificandosi, hanno impedito il peggio. Il provvidenziale intervento dei militari ha consentito di evitare che si consumasse una truffa e gli approfondimenti svolti hanno portato all’identificazione dei due presunti truffatori, entrambi con precedenti specifici, e di denunciarli all’autorità giudiziaria labronica cui dovranno rispondere di tentata truffa aggravata.