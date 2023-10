Truffa dello specchietto a Guasticce, denunciato un 42enne

Livorno, 21 ottobre 2023 – Un 42enne di origini siciliane è stato denunciato dai carabinieri per la classica “truffa dello specchietto”. Sono stati i militari della stazione di Stagno a individuare l’uomo che, alla guida di una Alfa Romeo 147 grigia, ha simulato un incidente stradale urtando l’auto di una coppia di coniugi residenti a Collesalvetti che stava transitando a Guasticce.

In seguito a una manovra dell’Alfa Romeo, i coniugi hanno avvertito un colpo metallico, ma non ci hanno fatto caso. Hanno proseguito per la loro strada fino a che sono arrivati a casa. Qui si sono accorti che un uomo a bordo di una Alfa Romeo grigia li aveva seguiti e il conducente ha lamentato di essere stato urtato da loro in fase di sorpasso e che aveva riportato dei danni, ragion per cui era necessario discutere di un risarcimento. Certi di non avere avuto alcuna responsabilità e insospettiti poi dall’atteggiamento sempre più nervoso e agitato dell’uomo, i coniugi hanno deciso di contattare il 112; a quel punto il truffatore si è allontanato ma i carabinieri lo hanno rintracciato scoprendo che era già noto per fatti analoghi. Adesso dovrà rispondere del reato di tentata truffa.