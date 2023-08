Truffato con un’assicurazione auto stipulata online: è falsa

Cecina (Livorno), 8 agosto 2023 – Ancora truffe. Questa volta i carabinieri di Cecina hanno denunciato due crotonesi per una frode relativa a una polizza rc auto rivelatasi inesistente.

La vicenda inizia con una ricerca su internet, da parte della vittima, residente in zona, per trovare un’assicurazione auto conveniente. All’esito, l’uomo ha contattato telefonicamente un generico «ufficio preventivi» che gli ha inviato una email con un preventivo vantaggioso. Persuaso di aver concluso un ottimo affare, la vittima ha deciso di aderire all’offerta e ha effettuato un pagamento di 322 euro mediante una ricarica postepay da una tabaccheria.

Non vedendo arrivare la polizza, l’automobilista ha provato più volte a richiamare il numero della fantomatica agenzia per sollecitare un riscontro, senza però ottenere alcuna risposta. È stato a quel punto che si è accorto di essere stato truffato e che non c’era stata alcuna polizza.

Ha deciso pertanto di rivolgersi ai carabinieri di Cecina per sporgere denuncia. Le tempestive indagini opportunamente orientate anche su utenze emerse e sulla carta destinataria del pagamento, dopo avere eseguito tutti gli approfondimenti del caso, hanno consentito di identificare due persone, gravate da analoghi precedenti, che sono state pertanto denunciate in stato di libertà per truffa in concorso.

I carabinieri, visto l’ennesimo caso di truffa on-line, esortano i cittadini a fare massima attenzione ai collegamenti su siti Internet e agli acquisti online che sembrano particolarmente convenienti, dietro i quali, talvolta, si celano persone senza scrupoli, dedite a truffe e raggiri. Sul fronte, in particolare, delle polizze assicurative RC auto ed anche on-line, è caldamente consigliato di consultare preliminarmente il sito https://www.ivass.it/consumatori/rc-auto/index.html sul quale verificare tutte le compagnie, con sede in Italia o all’estero, autorizzate alla commercializzazione di polizze nel nostro Paese.

Qualora quella trovata non risulti presente, è opportuno rivolgersi alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso che possono portare all’oscuramento del sito ed all’identificazione di potenziali truffatori.