Truffe agli anziani, i consigli dei carabinieri per non cadere nella rete

Carabinieri

Livorno, 11 marzo 2023 – Carabinieri al lavoro in tutta la provincia, per la prevenzione contro le truffe agli anziani.

Sebbene in calo, l’odioso fenomeno delle truffe, siano esse per acquisti online o con telefonate da parte di sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o finti avvocati ovvero ad opera di malviventi che si qualificano falsamente come tecnici di aziende dell’acqua, luce, gas o dipendenti di uffici postali o banche...continua ad essere alta l’attenzione dell’Arma, soprattutto sotto il profilo della prevenzione con un fitto calendario di incontri informativi, rivolti in particolare agli anziani, che spesso vengono presi di mira dai truffatori. Gli incontri finora organizzati e quelli che si terranno nelle prossime settimane, d’intesa con le Amministrazioni comunali, le Diocesi, la Comunità Ebraica e le associazioni culturali, mirano a raggiungere anche i cittadini dei centri più piccoli ed i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati quali sale parrocchiali, centri anziani, sedi di associazioni.

Oltre 20 gli incontri già tenuti, con la partecipazione di più di 850 persone: a Livorno e a Collesalvetti, grazie alla collaborazione dell’Auser e della Comunità Ebraica; area Cecina-Rosignano, nelle sale parrocchiali del Duomo di Cecina, di Solvay, di Vada e di Castiglioncello e nei centri anziani di Castagneto Carducci e Donoratico; in Val di Cornia, nei centri anziani, sale parrocchiali e spazi pubblici di Piombino, San Vincenzo, Venturina Terme, Suvereto e Sassetta; sull’Isola d’Elba, nella sala parrocchiale di Portoferraio, centro anziani di Rio e nelle sale

comunali di Campo nell’Elba, Capoliveri e Porto Azzurro.

I prossimi appuntamenti sono domani all’Auser di Donoratico, e nella sala parrocchiale della Chiesa di San Pietro di Cecina e mercoledì 15 marzo nella sede della Svs – Società Volontaria di Soccorso – di Livorno. Altri incontri si terranno ad aprile a Castiglioncello ed a Campo nell’Elba mentre altri sono in fase di pianificazione. Lo scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza a riconoscere i potenziali tentativi di frode, descrivendone il modus operandi ed invitarla a contattare le forze dell’ordine in caso di dubbi al 112 NUE – Numero Unico di Emergenza o alla stazione carabinieri.