Truffe ai danni di anziani che vivono da soli con età media tra settanta e ottanta anni. "Ci sono stati venticinque casi da metà giugno a metà luglio – dice il comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Massimiliano Sole – di truffe agli anziani inclusi i colpi di destrezza come la sottrazione di oggetti preziosi con la tecnica dell’abbraccio". Per il Colonnello si tratta di "una recrudescenza allarmante che ci impone di mettere in guardia gli anziani vittime preferite dei raggiratori". La metodologia più diffusa è quella del falso addetto dei servizi di acqua e gas. "L’impostore si presenta a casa dell’anziano – spiega il colonnello Sole – per segnalare un guasto, o la contaminazione dell’acqua che esce dai rubinetti. I truffatori suggeriscono alle vittime di mettere in frigo gli oggetti d’oro per proteggerli dai possibili danni indotti da una sostanza spray che usano per decontaminare l’acqua. In questo caso un anziano si è visto rubare monili in oro per migliaia di euro". Sempre i falsi addetti delle aziende del servizio idrico o del gas prima di entrare nelle abitazioni delle loro prede, chiedono se siano state contattate dalle forze dell’ordine per guadagnarsi la loro fiducia. "Immancabilmente arriva dopo poco un falso carabinieri, o un falso poliziotto – precisa il colonnello Sole – che si presentadall’anziano con un documento di riconoscimento per trarlo in inganno e farsi aprire la porta. A quel punto i truffatori entrano insieme e mentre uno distrae l’anziano, l’altro colpisce". Nelle ultime settimane è tornato in voga anche il raggiro del falso avvocato che telefona e segnala all’anziano che un suo familiare ha causato un incidente e se non sarà pagata la cauzione ci saranno ripercussioni giudiziarie. Dopo un po’ arriva il complice per incassare o soldi, o l’equivalente in preziosi. "Nel nostro ordinamento giuridico – mette in guardia Sole – non è previsto l’istituto della cauzione". L’età media delle persone prese di mira è di 80 anni. "Sono individuate dai malviventi quando si spostano da sole per fare le loro commissioni – sottolinea il comandante – per cui chi può si faccia accompagnare, o deleghe certi compiti ai familiari. Altrimenti massima prudenza". Infine ci sono i furti con destrezza di orologi e preziosi. "Le vittime sono soprattutto uomini dai 70 anni in su – conclude il colonnello – sono avvicinati da donne più o meno avvenenti che si offrono senza indugi e subito dopo li abbracciano, ma è in quel frangente che con abilità si impossessano di catenine o braccialetti d’oro". Questi colpi sono avvenuti in zone residenziali a Livorno, ma anche in provincia come a Castiglioncello e Donoratico.

Monica Dolciotti