Cecina (Livorno), 2 giugno 2021 - Un ragazzo di 19 anni versa in gravi condizioni dopo un tuffo in mare. E' successo a Marina di Cecina lunedì notte.

Il ragazzo aveva trascorso la serata con un gruppo di amici per festeggiare il suo diciannovesimo compleanno. A un certo punto tutto il gruppo ha deciso di spostarsi in spiaggia per fare un bagno in notturna. Il ragazzo si è tuffato ma ha battuto la testa sugli scogli perdendo i sensi. Un amico è stato il primo a soccorrerlo e si è prodigato nei tentativi di rianimazione.