Livorno, 14 giugno 2019 - Un ragazzo di 14 anni nel pomeriggio di venerdì era al mare con gli amici, per godersi la giornata di sole. Ma alle 15.30, è rimasto ferito gravemente dopo essersi tuffato in acqua, dove il fondale era troppo basso. L’incidente è accaduto vicino al bagno Italia, a Castiglioncello, alla baia del Quercetano. In suo aiuto è accorsa subito un’ambulanza della Misericordia di Montenero, con il medico del 118 a borso.

Il ferito è così stato trasportato in ospedale a Livorno con codice rosso. Le condizioni del quattordicenne sono subito apparse critiche: sbattendo contro il basso fondale, si è provocato un forte trauma cranico. I medici hanno trasferito il ragazzo in terapia in tensiva.