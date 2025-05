Tumore del polmone, un convegno per rafforzare l’alleanza tra ospedale e territorio

Livorno, 8 maggio 2025 - Sabato 10 maggio, dalle ore 8.30 alle 14.00, presso la sala convegni della CNA di Livorno (Via M. L. King 15), si terrà un'importante iniziativa formativa promossa dall’Azienda USL Toscana nord ovest. L’incontro, dal titolo “Il gruppo oncologico multidisciplinare del tumore del polmone: l'importanza dei percorsi condivisi ospedale – territorio”, sarà guidato dalla dottoressa Filomena Marrelli, direttrice dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale di Livorno e responsabile scientifica dell’evento.

L'appuntamento vedrà la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra cui i primari Giacomo Allegrini (Dipartimento Oncologico), Luciana Lastrucci (Radioterapia Livorno), Venanzio Porziella (Chirurgia Toracica Livorno) e Paolo Viacava (Anatomia Patologica Sud). Obiettivo dell’incontro è rafforzare la sinergia tra ospedale e territorio nella gestione del tumore al polmone, puntando sull’efficacia di un approccio multidisciplinare.

«La presa in carico del tumore polmonare – sottolinea la dottoressa Marrelli – impone una strategia integrata, possibile solo attraverso il confronto e la collaborazione tra specialisti di diverse aree. Questo convegno vuole fornire strumenti aggiornati e favorire l’elaborazione di percorsi condivisi, per migliorare concretamente la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti».

Il programma prevede sessioni dedicate a tematiche fondamentali come i dati epidemiologici nel territorio dell’ATNO, la presentazione clinica e diagnostica del tumore, le potenzialità della medicina di precisione e l’analisi di casi clinici significativi. Saranno inoltre approfonditi aspetti pratici del percorso diagnostico-terapeutico, con un focus particolare sul nodulo polmonare e il confronto tra pneumologi e medici di medicina generale.

Tra gli interventi principali:

Dati epidemiologici e ruolo del GOM nel tumore del polmone

Presentazione clinica e diagnosi (a cura di Bacchin, Foci, Manta)

Medicina di precisione nella diagnosi e terapia (Marini, Villari)

Casi clinici (Mazzarella, Stasi)

Percorso nodulo polmonare con confronto ospedale-territorio (Angeletti, Martino)

Dalla diagnosi al trattamento (Allegrini, Porziella, Servadio)

Tavola rotonda conclusiva con i principali specialisti coinvolti

L’evento è accreditato come formazione per operatori sanitari ed è aperto a tutti i professionisti che partecipano, a vario titolo, alla presa in carico del paziente oncologico affetto da tumore al polmone.