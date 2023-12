Turismo nautico, storico accordo per Livorno

Livorno, 13 dicembre 2023 – Un accordo quadro per la valorizzazione del turismo nautico, diportistico e crocieristico. Lo hanno siglato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, e Francesco Tapinassi, numero uno di Toscana Promozione Turistica, la società in house di Regione Toscana che ha tra i propri obiettivi promuovere l’offerta turistica regionale sui mercati nazionale ed internazionali. L’AdSP e l’Agenzia Regionale si impegnano in particolare a creare nuove sinergie nei servizi di promozione turistica, definendo strategie comuni nell’ambito della partecipazione a mostre, fiere ed esibizioni. «Si tratta di una iniziativa importante e meritevole» dichiaraLuciano Guerrieri, partecipando alla riunione di presentazione dell’accordo, a cui hanno preso parte gli operatori portuali e gli stakeholder della comunità portuale.

«L’intesa – aggiunge Guerrieri – nasce dall’esigenza di consolidare ulteriormente il rapporto di collaborazione che da anni lega questa Amministrazione alla Regione Toscana, un rapporto che ha nell’assessore Leonardo Marras uno dei suoi massimi punti di riferimento». Per Tapinassi si tratta di un accordo strettamente operativo che vede nel brand Toscana il principale elemento attrattore. »Abbiamo la fortuna di operare sotto il cappello di un brand che è riconosciuto e apprezzato a livello internazionale – precisa Trapanisi – e l’obiettivo è quello di sfruttare questo vantaggio competitivo, per valorizzare al meglio i nostri porti e per portare nuova ricchezza sul territorio grazie all’incremento delle presenze turistiche. Le basi dell’intesa sono molto serie e non dubito arriveranno presto i suoi primi risultati».