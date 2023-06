Turista dà in escandescenze sul molo a Portoferraio, intervengono 118 e forze dell’ordine / Video e foto

Portoferraio (Livorno), 14 giugno 2023 – Pomeriggio decisamente agitato, quello di oggi, a Portoferraio.

Un turista ungherese di 28 anni, K. P., che era con altre persone a bordo di una barca ormeggiata in porto, si è improvvisamente tuffato in acqua, poi è risalito sul molo e ha cominciato a dare in escandescenze.

L'intervento di soccorritori e forze dell'ordine a Portoferraio (Foto di Valerie Pizzera)

Ha seminato lo scompiglio urlando e correndo scalzo lungo quasi tutta Calata Mazzini in mezzo a passanti e commercianti impauriti, poi è stato bloccato.

Sono intervenute un’unità mobile della Pubblica assistenza di Portoferraio e necessariamente anche le forze dell’ordine: riportare alla calma e sedare quella persona non è stato facile. Insieme ai volontari dell’ambulanza hanno operato polizia di Stato, polizia municipale, guardia di finanza e carabinieri, con un militare della pattuglia dell’Arma che è rimasto lievemente ferito.

Valerie Pizzera