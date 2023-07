Si accampano con le tende alle “Spiagge Bianche”: scattano tredici multe da 200 euro ciascuna

Vada (Livorno), 31 luglio 2023 – Nell'ambito della costante attività di prevenzione e controllo del territorio, la Questura di Livorno ha disposto, ieri mattina, un servizio interforze finalizzato a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo alle ''Spiagge Bianche'' di Vada.

Il servizio, coordinato da personale del commissariato, è stato effettuato con la partecipazione di personale della polizia municipale di Rosignano Marittimo, dei carabinieri di Rosignano Marittimo, della guardia di finanza di Cecina e della guardia costiera di Vada.

I controlli, che si sono concentrati sulle spiagge nei pressi del Circolo Nautico Lillatro e del Punto Azzurro zona Galafone, hanno consentito di accertare la presenza di circa tredici tende attrezzate con accessori da campeggio, che sono state fatte smontare e i cui occupanti sono stati sanzionati dal personale della polizia municipale e della guardia costiera, con il pagamento di una somma di 200 euro a persona.

E' stata smantellata, inoltre, una struttura con pali in legno e teli in tessuto e plastica, impiantata stabilmente sulla sabbia, utilizzata per bivacco da persone al momento non presenti.