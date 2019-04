Firenze, 2 aprile 2019 - Sono gli Oscar del cibo toscano. Premiano il meglio della regione in fatto di pane, olio, formaggio, birra e altre categorie. Sono i Tuscany Food Awards, una grande vetrina per i prodotti enogastronomici. Tutte le aziende possono partecipare, basta iscriversi a questa iniziativa di Coldiretti e Regione Toscana.

Una serie di esperti valutano i prodotti: l'assaggio è rigorosamente alla cieca, nessuno degli esperti conosce a chi appartengono i prodotti. La cena conclusiva si è svolta al Golf Club Le Pavoniere a Prato. Gli awards sono alla quarta edizione in Sardegna, alla seconda in Puglia e alla seconda in Piemonte e prossimamente in Veneto.

Divisi in varie categorie che corrispondono alle produzioni più caratteristiche (birre artigianali, dolci tipici, formaggi, tartufi, liquori, olio, pane, salumi, vino, conserve e speciali), i Tuscany Food Awards sono stati un’occasione per riunire in una speciale serata tutti i protagonisti del mondo agroalimentare che contribuiscono a tenere alto il nome della Toscana nel mondo portando sulle tavole prodotti di altissima qualità. Ma ecco i vincitori

Categoria vino: vincitore Fattoria di Fiano (Certaldo, Fi).

Categoria formaggi: vincitore Rocca Toscana (Roccastrada, Gr).

Categoria salumi: vincitore Salumi Benvenuti (Lucca).

Categoria olio: vincitore Torre Bianca (S. Casciano Val di Pesa, Fi).

Categoria dolci: vincitore Forno Steno (Vaiano, Prato).

Categoria speciale dolci: Marco Masini (Prato).

Categoria conserve: vincitore Agricola Nuova Era (Chiusi della Verna, Arezzo).

Categoria speciale conserve: Arcenni Conserve (Capannoli, Pi).

Categoria miele: vincitore La Corte delle Regine (Guasticce, Li).

Categoria pasta: vincitore Pastificio La Fiorita (Scopeti, Fi).

Categoria liquori e distillati: vincitore Liquorificio Morelli (Palaia, Pi).

Categoria cioccolato: vincitore Slitti (Cintolese, Pt).

Categoria ritsotranti: Villa Bianca, Camaiore.