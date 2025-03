Tutto quello che devi sapere sull'email marketing

Livorno, 17 marzo 2025 - Mercoledì 19 marzo alle 14.30 si terrà il secondo webinar organizzato da Confcommercio Livorno del ciclo formativo Edi Training 2025 per imparare a creare email persuasive e coinvolgenti utilizzando modelli di linguaggio avanzati.

Con le giuste strategie, l’email marketing può diventare uno strumento potente per costruire relazioni solide con i tuoi clienti e incrementare le conversioni. Approfondiremo l’uso dell’AI per automatizzare e migliorare ogni fase del processo, rendendo il tuo lavoro più rapido e strategico.

Scopri strategie innovative per acquisire nuovi clienti e ottimizzare le tue campagne email in modo semplice ed efficace.

Ecco quali saranno I temi principali che verranno affrontati:

Attrarre e coinvolgere potenziali clienti: utilizza l’email marketing per catturare l’attenzione nella fase iniziale del funnel. Framework e combinazioni vincenti: scopri 30 tipologie di email, 10 framework creativi e 10 leve emotive per generare oltre 20.000 combinazioni personalizzabili. Prompt engineering per l’email marketing: impara a creare istruzioni efficaci per sfruttare al meglio i modelli di linguaggio. Persuasione e psicologia applicata: migliora l’efficacia delle tue campagne email attraverso strategie persuasive e dinamiche psicologiche. Ti aspettiamo.

Link per iscriverti a questo webinar: https://training.ediconfcommercio.it/course/view.php?id=139