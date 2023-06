Ubriaca fradicia guida a zig-zag sull’Aurelia: denuncia, auto sotto sequestro e patente ritirata

Pisa, 2 giugno 2023 – La polizia di Pisa, alle 19,25 circa di mercoledì, è intervenuta sull’Aurelia Sud, all’altezza della Saint Gobain, in seguito alla segnalazione da parte di vari automobilisti di passaggio di un'autovettura di grossa cilindrata che procedeva zigzagando in modo pericoloso.

Gli agenti hanno intercettato il veicolo con motore e fari accesi all'interno di una stazione di servizio in località Mortellini. Al volante una donna di 38 anni originaria di un Paese dell’Est europeo regolarmente residente a Livorno. I poliziotti l’hanno invitata a scendere e lei, non senza evidenti difficoltà di movimento, gli occhi lucidi e l’alito inconfondibile, si è lasciata identificare.

Ha dichiarato di non aver consumato bevande alcoliche, ma all'interno dell'auto gli agenti della Volante hanno notato una bottiglia di vino quasi vuota. La trentottenne, così come le è consentito dal Codice della strada, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti con l’alcoltest ed è stata così denunciata per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il veicolo è stato sequestrato e la patente di guida ritirata, come da sanzione accessoria della guida in stato di ebbrezza e anche perché la donna, residente in Italia da oltre un anno, non aveva ancora provveduto alla conversione della patente, motivo per cui è stata ulteriormente sanzionata.