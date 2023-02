Ancora ubriachi alla guida, compreso un neopatentato: stangati dai carabinieri

Carabinieri

Livorno, 27 febbraio 2023 - Ormai è una costante: ogni fine settimana vengono sorprese e sanzionate opersone ubriache alla guida. Tocca anche agli elbani. I carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno accertato 5 violazioni per guida in stato di ebrezza alcolica (4 di carattere penale e una amministrativa a carico di un neopatentato) con conseguente immediato ritiro della patente e una per mancata copertura assicurativa.

In particolare i controlli si sono concentrati in diverse località dei comuni di Capoliveri e Marciana Marina. A Capoliveri una 40enne è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 0,82 gr/l, un 21enne con 0,86 gr/l e un secondo 21enne, neopatentato, con un tasso pari a 0,62 gr/l – nonostante il codice della strada prescriva la totale mancanza di alcol nel sangue. A Marciana Marina i carabinieri hanno controllato un 40enne a Procchio sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,42 gr/l e una 39enne – in località Marmi – con un tasso pari a 1,66 gr/l; in quest’ultimo caso, considerando che guidava un veicolo di sua proprietà, il mezzo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

Nell’ambito dei controlli a Marciana Marina un 52enne, sorpreso alla guida della propria autovettura sebbene sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, ha subito il sequestro del veicolo. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.