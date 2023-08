Ubriachi alla guida: ennesima “strage” di patenti sulle strade della provincia di Livorno

Piombino (Livorno), 6 agosto 2023 – Quando lo capiremo che non si deve guidare ubriachi? Quando ci renderemo conto che basta davvero poco per mettere a rischio la nostra vita e anche quella degli altri, se si alza il gomito e poi ci si mette alla guida di un’auto o di uno scooter?

I carabinieri di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno hanno eseguito un servizio a largo raggio con il coinvolgimento dei comandi della Val di Cornia e l’apporto del Nucleo operativo e radiomobile, finalizzato al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale e al contrasto della cosiddetta “malamovida” tramite la prevenzione e repressione dell’uso di droghe e l’abuso di alcol.

Ebbene: sono state controllate in totale 43 persone e 18 veicoli, con l’accertamento di 4 violazioni delle norme sulla guida in stato di ebbrezza. In particolare, un 26enne è stato riscontrato con un tasso di 0,86 gr/l, un 32enne con un tasso di 1,26 gr/l, un 23enne con tasso di 1,08 gr/l e infine un 43enne per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, condotta anche questa sanzionata dal codice della strada. Per tutti è scattata la denuncia penale e l’immediato ritiro della patente di guida.

Nell’ambito del servizio sono stati controllati anche 2 locali pubblici e 7 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione personali. Le attività di controllo proseguiranno, nei prossimi giorni, interessando tutta l’area piombinese e il territorio della Val di Cornia anche al fine di rendere quanto più sicuro possibile il territorio che accoglie in questo momento numerosi vacanzieri.