Ubriaco al volante si scontra con un’altra auto: ferita una donna, patente ritirata e denuncia

Livorno, 21 giugno 2023 – I carabinieri di Suvereto sono intervenuti sulla strada statale 398, in direzione di Piombino, in occasione di un incidente che ha coinvolto due veicoli, ma che fortunatamente non ha causato gravi lesioni alle persone.

Dai primi accertamenti i militari hanno appurato che il conducente, un uomo residente in zona, classe 1969, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo mentre stava effettuando un sorpasso, era andato a sbattere con un’altra auto.

Lo stesso, illeso, è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo, con tasso alcolemico pari a più del doppio di quanto la legge consente. La moglie, trasportata all’ospedale di Piombino, ha riportato ferite lievi. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura e la patente di guida gli è stata subito ritirata.

Furti: indagati due minorenni

Due ragazzi minorenni invece sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, di aver commesso vari furti in esercizi commerciali e pubblici a Livorno. Su ordine del gip del Tribunale per i minorenni di Firenze, i carabinieri del comando del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Livorno, in collaborazione con i colleghi della stazione carabinieri di Catanzaro, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti dei due ragazzi.

Le indagini

Le indagini, svolte dai militari di Livorno, sono state avviate subito dopo l’intervento avvenuto nella notte del 4 febbraio scorso quando, all’Ardenza, era stato segnalato che alcuni ragazzi avevano divelto la telecamera di sorveglianza e tentato di forzare la porta della giostra per bambini sul lungomare, facendo scattare il fumogeno che funge da dispositivo di dissuasione.

In quell’occasione alcuni testimoni avevano riferito ai carabinieri del pronto intervento di aver visto tre ragazzi, di cui due in bicicletta, allontanarsi dal luogo del fatto. Quella stessa notte, in concomitanza con le ricerche dei tre giovani, alla Centrale operativa dell’Arma era pervenuto anche il segnale di allarme intrusione relativo a un noto ristorante, distante 500 metri dalla giostra.

La pattuglia, intervenuta rapidamente sul posto, aveva constatato l’effettiva forzatura della porta di ingresso e l’asportazione del fondo cassa, ammontante a circa 500 euro. Dall’esame dei filmati registrati dalle telecamere del ristorante, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica e constatato che due individui, subito riconosciuti nei due minori in questione, dopo aver forzato la porta a vetro erano entrati nel locale. Dalla visione, inoltre, dei files registrati dal circuito di videosorveglianza del Comune, i carabinieri hanno appurato che, oltre ai due giovani ripresi dalle telecamere del ristorante, ve ne era un terzo, anch’egli identificato, che insieme agli altri due era arrivato al ristorante con loro e che, dopo aver commesso il furto, si era allontanato sempre con gli stessi altri due ragazzi.

Il provvedimento

Per i due giovani, nati e residenti a Livorno, benché già inseriti per altra causa in alcune strutture di recupero, l’autorità giudiziaria ha deciso il collocamento in quelle comunità per minori. Tale misura implica l’allontanamento dei ragazzi dal proprio contesto familiare e il loro affidamento a una struttura riconosciuta, autorizzata a vigilare costantemente sulle loro attività e a dare loro delle prescrizioni utili a intraprendere uno specifico percorso rieducativo.

Essendo ancora nella fase processuale delle indagini preliminari, l’intera dinamica dovrà poi essere esaminata nel giudizio diretto ad accertare e eventualmente confermare profili di responsabilità penale a carico dei giovani indagati.