Ubriaco alla guida, finisce con l’auto in una scarpata: denunciato e patente ritirata

Livorno, 12 maggio 2023 – Ubriaco alla guida dell’auto, ne ha perso il controllo ed è finito fuori strada. E’ successo l’altra notte a Vada, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito all’incidente che ha coinvolto un uomo di 34 anni: lo hanno trovato nell’auto dentro una scarpata, non ferito gravemente.

Trasportato all’ospedale di Cecin con un'anbulanza del 118, l’uomo è però risultato positivo per l'uso di droga e di alcol, con un tasso alcolemico pari a 0,99 gr/l. Quindi è stato denunciato per guida in stato di alterazione ed è stato segnalato alla Prefettura, mentre la patente di guida gli è stata ritirata.