Ubriaco e armato di bastone semina il panico in porto: bloccato con l’uso del taser

Livorno, dà in da in escandescenza al porto e minaccia i lavoratori (Foto Lanari)

Livorno, 9 marzo 2023 – Non si sa bene che cosa abbia scatenato la sua sfuriata, ma di certo l’alcol ha fatto la sua parte. E anche parecchia. Sta di fatto che un romeno di circa 40 anni nel primo pomeriggio di oggi ha seminato lo scompiglio in porto.

In preda all’ubriachezza e armato di un bastone, l’uomo è salito sul gazebo della “Porto 2000” alla calata Sgarallino urlando e agitandosi come un forsennato. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placarlo, ma non si è trattato di una cosa facile. Prima ci hanno provato gli agenti della Polmare, che hanno scelto la via del dialogo per cercare di convincerlo a scendere. Nulla da fare, l’uomo non ha voluto saperne. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco , un paio di volanti della polizia e anche due ambulanze della Svs.

Alla fine gli agenti, dal momento che l’uomo continuava ad agitarsi pericolosamente sempre brandendo il bastone, hanno dovuto immobilizzarlo ricorrendo all’uso del taser. A quel punto il romeno è stato fermato e trasportato all’ospedale.