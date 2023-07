Ubriaco sullo scooter rubato e con la patente scaduta: denunciato, rischia una condanna fino a 6 anni

Portoferraio (Livorno), 7 luglio 2023 – Rubano un ciclomotore, lui ubriaco e con la patente scaduta. Rischia 6 anni di reclusione. È accaduto a Portoferraio.

Protagonista una coppia di trentenni, lui lavoratore stagionale sull’isola, 33 anni, originario del Modenese. Lei 32 anni, di Verona. Il mezzo era stato rubato poco prima al giovane proprietario nei pressi di una rinomata spiaggia di Portoferraio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri e quelli di Portoferraio lo hanno rintracciato nella zona portuale.

Per entrambi, che non hanno saputo fornire giustificazioni plausibili in merito al possesso dello scooter, immediatamente restituito dai carabinieri al legittimo proprietario, è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Ma non è finita qui, i carabinieri hanno voluto approfondire ulteriormente il controllo, sottoponendo il conducente del ciclomotore rubato all’alcoltest, il cui esito è risultato positivo avendo accertato un tasso alcolico pari a 1,29 g/l. L’uomo, inoltre, guidava con la patente di guida scaduta e non al seguito.

Pertanto, alla denuncia per ricettazione dello scooter in concorso con la donna si è aggiunta per l’uomo anche quella per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre alla multa per la guida con patente scaduta, collezionando così violazioni che potrebbero comportare anche una condanna a 6 anni di reclusione.