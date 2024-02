Livorno e gli uffici postali: Antignano, la sede riaprirà ma non nell’immediato

Livorno, 21 febbraio 2024 – A Livorno l’ufficio postale di Antignano in piazza Bartolommei riaprirà, però non in tempi brevissimi, mentre prima dell’estate riaprirà l’ufficio postale in via Costanza 39 a Salviano.

Entrambi gli uffici postali sono stati danneggiati durante le rapine messe a segno da una banda di criminali che hanno fatto saltare in aria con esplosivo gli sportelli Postamat alla fine del novembre 2023.

A renderlo noto è il Comune che fa sapare di avere avuto «rassicurazioni dalla Direzione livornese di Poste Italiane». Questo dopo la petizione firmata da 760 cittadini di Antignano e inviata a Poste Italiane per chiedere la riapertura dello sportello di piazza Bartolommei.

La Direzione della filiale di Livorno di Poste ha confermato l’intenzione di riaprire l’ufficio postale di Antignano, specificando però che «a causa degli ingenti danni subiti durante la rapina del novembre 2023, i lavori di ripristino richiederanno un tempo che al momento non è quantificabile, ma comunque l’ufficio riaprirà».

Invece l’ufficio postale 9 in via Costanza 39, lo stesso preso di mira dalla ’banda dei postamat’, riaprirà in tempi rapidi.

L’Amministrazione Comunale garantiche intanto «il massimo impegno per supportare le richieste degli utenti. Monitoreremo attentamente la situazione e terremo ggiornati i cittadini sugli sviluppi della situazione».