Un altro incidente fra piazza dei Mille e via De Larderel: serve la rotatoria

I vigili durante i rilievi dell'incidente

Livorno, 21 marzo 2023 – L’ultimo incidente all’incrocio tra piazza dei Mille e via De Larderel si è verificato sabato 18 marzo: una ragazza che stava percorrendo via De Larderel in sella allo scooter è stata presa in pieno da un automobilista sbucato all’improvviso da piazza dei Mille e che aveva svoltato a sinistra nonostante sia vietato farlo. La ragazza, pur non in pericolo di vita, ha riportato più traumi.

Questa manovra pericolosa, fatta con qualunque mezzo, è molto frequente perché chi guida tenta la “roulette russa” della svolta a sinistra piuttosto che immettersi regolarmente in via De Larderel, percorrere tutta piazza della Repubblica o per tornare in via De Larderel in direzione nord (stazione), o per immettersi in via Mentana.

Nel punto in cui si è verificato l’ultimo incidente c’è un’isola spartitraffico con passaggio pedonale che di fatto impedisce di entrare direttamente in via Mentana per chi si avvicina a piazza della Repubblica arrivando da via De Larderel, o di tornare indietro.

Al posto di questa isola spartitraffico potrebbe essere realizzata una rotatoria che renderebbe la circolazione più sicura e semplificherebbe la vita a molti.

Gli uffici tecnici del Comune stanno valutando se sia fattibile perché la situazione si va complicando. Infatti molti conducenti di scooter e moto che provengono da via De Larderel entrano contromano in via Mentana salendo anche sull’isola spartitraffico incuranti del divieto di svolta.