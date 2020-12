L’idea di mettere a disposizione il Medical Truck, il mezzo di protezione civile di Svs, è stata una trovata geniale perché ha permesso ai medici di famiglia di disporre di una struttura confortevole e attrezzata per ricevere su appuntamento i pazienti in quarentena per contatto stretto al decimo giorni e i casi sospetti (per contatto) da sottoporre a tampone antigenico rapido (la risposta in 15 muniti, se...

L’idea di mettere a disposizione il Medical Truck, il mezzo di protezione civile di Svs, è stata una trovata geniale perché ha permesso ai medici di famiglia di disporre di una struttura confortevole e attrezzata per ricevere su appuntamento i pazienti in quarentena per contatto stretto al decimo giorni e i casi sospetti (per contatto) da sottoporre a tampone antigenico rapido (la risposta in 15 muniti, se positivi va fatto il tampone molecolare). Tutto questo viene fatto perché gli ambulatori dei medici di famiglia sono inadatti. "Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto dei medici di famiglia - ha spiegato Francesco Cantini direttore di Svs - per avere uno spazio sicuro, adeguato e unico dove sottoporre a tampone i loro pazienti". Ieri, primo giorno di operatività del Medical Truck in via Allende, nelle due ore di mattina e altrettante il pomeriggio (sarà così dal lunedì al venerdì e il sabato solo la mattina) sono arrivati una decina di pazienti. Oggi giorno festivo questo servizio sarà sospeso per riprendere mercoledì. Mentre sarà attivo per tutte le festività il drive trought della Usl. Il dottore Pasquale Cognetta (segretario provinciale della federazione medici medicina generale) commenta: "Il merito di questa iniziativa va ai coordinatori delle Aggregazioni funzionali territoriali di Livorno e Collesalvetti dopo avere provato a trovare una soluzione con la Usl che non poteva offrire un supporto completo in termini di personale infermieristico, ci siamo rivolti a Svs. All’interno del Medical Truck di Svs i colleghi medici si sono organizzi volontariamente in turni di presenza (sono oltre venti) al fianco del l’infermiera di Svs". La societa di volontariato Svs è dunque stata contattata dai responsabili delle varie Aft (Aggregazioni funzionali territoriali che riuniscono i medici di base) per avviare una collaborazione operativa. Cosi Svs si è mossa mettendo a disposizione il Medical Truck, il mezzo di protezione Civile con tre ambulatori e un’infermiera più un portale dedicato ai medici di famiglia per prenotare, accettare e refertare i tamponi.

Monica Dolciotti