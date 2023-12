Un giardino inclusivo per gli alunni della scuola “Frangilli” / Foto e video

Livorno, 18 dicembre 2023 – È stata inaugurata questa mattina, lunedì 18 dicembre, a Livorno, l'area verde inclusiva al Polo Educativo 'Serenella Frangilli', realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, che con il bando Ri-Generazione Toscana (attraverso la legge 3/2022) mette a disposizione risorse per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Alla cerimonia, ha preso parte il consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Francesco Gazzetti, che ha portato il saluto del presidente Mazzeo e di tutto l'Ufficio di presidenza, con il sindaco di Livorno Luca Salvetti e la vicesindaca Libera Camici, il Garante comunale delle persone con disabilità Valerio Vergili e rappresentanti dell'Ufficio scolastico provinciale di Livorno. ''Lo scorso anno abbiamo pensato di utilizzare le risorse frutto dei risparmi dei costi della politica per finanziare opere e attività dei comuni a vantaggio delle giovani generazioni - ha ricordato Gazzetti -. Tra questi sono stati previsti anche interventi di valorizzazione di aree a verde pubblico e la realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con disabilità''. L'Amministrazione comunale di Livorno ha partecipato a questa linea del bando del Consiglio regionale, ricevendo l'approvazione e il finanziamento.–

''Saluto e mi compiaccio con il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, l'assessore Andrea Raspanti e anche con il Garante per le persone con disabilità Valerio Vergili per il bel progetto che vedo oggi realizzato'', ha proseguito il consigliere dell'Ufficio di presidenza, rivolgendo il proprio saluto anche ai rappresentanti dell'Ufficio scolastico territoriale, ai docenti ed al personale della scuola. ''Questo nuovo parco sicuramente rappresenta per le bambine e i bambini del Polo educativo scolastico 'Serenella Frangilli', da pochi mesi inaugurato, uno spazio fruibile, aperto a tutti, inclusivo così come la storia delle nostre comunità ci ha tramandato. In uno spazio dalla forte carica innovativa sul piano pedagogico, questo parco con le sue caratteristiche consentirà alle bambine e ai bambini di poter giocare e manipolare senza porre alcun ostacolo e limitazione all'accesso di tutte e di tutti, con piena libertà e pieno rispetto di ciascuno. Davvero un bel modo per ricordare anche il lavoro e l'esempio di Serenella Frangilli a cui il Comune ha giustamente intitolato questa bellissima e nuova struttura''. ''Oggi dunque è giorno di festa. - ha concluso Gazzetti -. È festa per chi diventerà il vero protagonista di questo spazio, del prato, dei giochi in sicurezza''.