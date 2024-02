Un impianto recupererà la sabbia

CECINA (Livorno)

Un nuovo impianto a Cecina, in grado di recuperare le terre derivanti dai rifiuti spiaggiati e dal servizio di spazzamento. L’impianto permetterà di recuperare anche la sabbia marina, per essere poi ricollocata lungo gli arenili permettendo un ripascimento. Il progetto, da 9 milioni di euro (di cui 6,5 milioni derivanti dai fondi del Pnrr), è stato presentato in Comune a Cecina dalla commissaria straordinaria Vincenza Filippi, insieme al direttore generale di Retiambiente Urbano Dini, all’amministratore unico dell’azienda Rea Marco Giunti e al direttore Stefano Bianchi, coadiuvato dal tecnico Massimo Rossi. La struttura sarà operativa entro il 2026. "Questo impianto – spiega Vincenza Filippi – è un esempio virtuoso sul tema dell’economia circolare. Con questo intervento si riuscirà a fare un’opera di recupero della sabbia connessa all’alga posidonia che si deposita sulle spiagge durante le mareggiate. Nella circolarità del progetto si potrà reimmettere la sabbia pulita a beneficio degli arenili, per poi avviare la posidonia raccolta al recupero, diventando nuovo compost". "Retiambiente è la capogruppo del settore dei rifiuti nell’Ato Toscana Costa – aggiunge il direttore generale della società, Urbano Dini – Investendo nel Polo ambientale di Cecina andremo a dare nuova vita a certi materiali, che potranno diventare nuova ghiaia di varie dimensioni da impiegare nell’edilizia, così come la valorizzazione della posidonia, che può diventare nuovo compost, ossia un ammendante da impiegare nell’agricoltura. Verranno trattate 20 mila tonnellate per la raccolta e lo spazzamento. Rea sarà chiamata alla gestione del Polo Impiantistico".

Luca Filippi