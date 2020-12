Babbo Natale quest’anno vestirà i panni della solidarietà. Dall’8 al 21 dicembre nei negozi di Livorno che esporranno la locandina per il ‘Regalo sospeso’, iniziativa promossa dal Comune, si potranno acquistare articoli piccoli o grandi da donare ai bambini più in difficoltà economica. Saranno quindi distribuiti dalle associazioni di volontariato. I bambini che li riceveranno appartengono alle famiglie con difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus. "Ringrazio il mondo del commercio e il...

Babbo Natale quest’anno vestirà i panni della solidarietà. Dall’8 al 21 dicembre nei negozi di Livorno che esporranno la locandina per il ‘Regalo sospeso’, iniziativa promossa dal Comune, si potranno acquistare articoli piccoli o grandi da donare ai bambini più in difficoltà economica. Saranno quindi distribuiti dalle associazioni di volontariato. I bambini che li riceveranno appartengono alle famiglie con difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus. "Ringrazio il mondo del commercio e il volontariato – ha dichiara l’assessore al commercio Rocco Garufo presentando l’iniziativa - che hanno risposto alla nostra proposta in tempi brevissimi". "Si tratta di un’opportunità offerta non solo ai bambini delle famiglie più fragili – ha detto l’assessore al Sociale Andrea Raspanti - ma anche alla città per vivere un Natale diverso, all’insegna della solidarietà di cui quest’anno abbiamo particolare bisogno. Un sincero grazie ai negozi aderenti e alle associazioni che hanno aderito". L’acquirente che si reca nei negozi convenzionati con ‘Regalo Sospeso’ compra un regalo che viene lasciato al negoziante in una postazione ben visibile. Insieme alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti) l’amministrazione comunale ha deciso scegliere solo alcuni articoli da regalare: giocattoli, libri, articoli di cartoleria. Le associazioni di categoria hanmo gis comunicato all’amministrazione l’elenco dei negozi (in continuo aggiornamento) disponibili. La distribuzione dei doni poi sarà effettuata delle associazioni di volontariato del territorio che ben conoscono le famiglie più bisognose. Ci sarà tempo per acquistare il dono ‘sospeso’ fino al 20 o 21 dicembre, dopodiché le associazioni di volontariato si occuperanno della consegna. Luca Franciosi di Confcommercio ha sottolineato: "Questo gesto ridonera’ il sorriso alle famiglie più in difficoltà. Approfitto dell’occasione poi per suggerire che siano i volontari a incartare i regali per i bambini". Annalisa Coli di Confesercenti: "Diffondiamo questa iniziativa in più quartieri della città coinvolgendo più negozi di vicinato possibile". Queste infine sono le associazioni di volontariato (altre potranno aderire scrivendo alla mail commercio@comune.livorno.it ): SVS Pubblica Assistenza, Comunità di Sant’Egidio Livorno e Pisa Onlus, Misericordia di Antignano, Associazione don Nesi Corea, Vivi San Jacopo, Associazione Amci della Zizzi, VIP ViviamoInPositivo "Libecciati" - Livorno Odv, Opera Santa Caterina, CISOM, Croce Rossa Italiana - Comitato di Livorno, Polo Artistico Vinile (Asd ixi Vinile), ASD Livorno Scacchi. Monica Dolciotti