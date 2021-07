Saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali dell’Aurelia a Stagno. Questo dopo la morte avvenuta in ospedale il 23 luglio dell’operaio travolto la mattina del 22 luglio davanti alla raffineria sulle strisce pedonali. Pavlo Matviyenko, ucraino 35 anni, padre di due figli, dipendente della ditta Termisol stava andando a lavorare quando un’auto lo ha preso in piano mentre attraversava sulle strisce. La sua morte ha sollevato lo sdegno generale tra...

Saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali dell’Aurelia a Stagno. Questo dopo la morte avvenuta in ospedale il 23 luglio dell’operaio travolto la mattina del 22 luglio davanti alla raffineria sulle strisce pedonali. Pavlo Matviyenko, ucraino 35 anni, padre di due figli, dipendente della ditta Termisol stava andando a lavorare quando un’auto lo ha preso in piano mentre attraversava sulle strisce. La sua morte ha sollevato lo sdegno generale tra i colleghi e i sindacati che da anni chiedono di rendere più sicuri gli attraversamenti dell’Aurealia specie davanti all’impianto Eni. Ora il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini annuncia: "In consiglio comunale con l’assessore Sara Paoli abbiamo illustrato le proposte per la messa in sicurezza dei tre attraversamenti lungo via Aurelia a Stagno. Quella della sicurezza è una priorità, perciò abbiamo convocato un tavolo urgente con i dirigenti di Anas ed Eni". "Sono sei - ha precisato l’assessore Paoli – gli interventi giudicati necessari e per i quali, il prossimo 2 agosto, concorderemo una data per effettuare un sopralluogo congiunto sulla via Aurelia così da definire il piano di massima dei lavori". Cosa si prevede di fare dunque ? Installare 3 semafori a chiamata in corrispondenza dei tre attraversamenti pedonali; potenziare l’illuminazione degli attraversamenti pedonali; rifare la segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali e delle isole a raso. Illuminazione a raso con led sulle strisce pedonali, valutare di installare segnalatori di velocità (pannelli a led con indicatori di velocità e messaggi di rallentamento) e portare il il limite di velocità da 50 a e 30 Kmh lungo la via Aurelia nel tratto dove si trovano i tre attraversamenti. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato anche il consigliere comunale e provinciale con delega alla viabilità Giovanni Biasci e il comandante della Polizia Municipale Paolo Cecconi, è emersa la necessità di creare un’isola centrale spartitraffico su tutto il tratto stradale interessato per segnalare meglio le corsie e impedire gli attraversamenti dalle via laterali. A questo proposito sarà necessario conoscere il parere della Direzione Generale di Anas. Sarà invece impossibile installare un autovelox, perché la normativa lo vieta nelle strade interne ai centri urbani.

