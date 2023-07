Un pugno in faccia, poi una ginocchiata. Fracassano il volto al figlio dell’ex bomber del Livorno Scichilone

Arezzo, 17 luglio 2023 – Un pugno e una ginocchiata che gli hanno fracassato il volto. Francesco Scichilone , figlio dell’ex attaccante del Livorno Massimiliano Schichilone, è stato operato d’urgenza alle Scotte di Siena dopo una partita di calcio del torneo fra quartieri della Giostra del Saracino di Arezzo.

La vittima della violenza in campo, è un quartierista di Porta Sant’Andrea vincitore dell’ultima lancia d’oro. È anche figlio di Massimiliano Scichilone, ex attaccante professionista con le maglie di Arezzo, Livorno, Ancona e Avellino. F

rancesco ha quasi 25 anni e gioca come centrocampista in una squadra di Prima categoria, il Tegoleto da cui qualche anno fa spiccò il volo Maurizio Sarri. Scichilone junior è stato espulso insieme a due giocatori della squadra di Porta Crucifera, con cui c’è un’accesa rivalità. L’innesco della violenza, in un campetto della periferia cittadina, un normale contrasto di gioco durante un contropiede finito male. I racconti dei presenti sono abbastanza precisi: Scichilone provoca il difensore avversario che lo colpisce con un cazzotto al volto. Poi sopraggiunge il portiere che completa l’opera con una ginocchiata. La verità ufficiale, almeno dal punto di vista della giustizia sportiva, spetta solo all’arbitro dell’incontro che, insieme a Francesco Scichilone, ha espulso due giocatori di Porta Crucifera.

Un ring calcistico in cui il figlio del bomber degli anni Novanta ha avuto la peggio: fratture a uno zigomo e alla mandibola. È stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena dove è stato operato alle ossa facciali. Ora Scichilone sta un po’ meglio ma dovrà affrontare una lunga riabilitazione. Una brutta storia che arriva nella pausa tra la Giostra di giugno e quella che si correrà domenica 3 settembre. Tra il popolare Colcitrone, quartiere che ha tra i soci anche Fabrizio Bertelli, e Porta Sant’Andrea corrono rapporti di pessimo vicinato. Le sedi storiche, in due piazze del centro di Arezzo, sono a poche centinaia di metri di distanza: non si contano le zuffe mentre i due quartieri sono appaiati sull’albo d’oro della Giostra del Saracino. Un confronto che dovrebbe ispirarsi alla cavalleria giostresca o almeno al fair play del calcio. Ma la realtà stavolta è stata troppo violenta e sbagliata.

di Federico D’Ascoli